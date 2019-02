Amerikaanse jongen (16) 'kaapt' vliegtuigje boven Alaska

KYUK-AM bericht dat de jongen, die vanwege zijn leeftijd niet bij naam genoemd wordt, op de voorste passagiersstoel zat tijdens de korte commerciële vlucht van Napakiak naar Bethel. Hij greep kort na het opstijgen de controleapparatuur van het Piper Cherokee Six-toestel.



De autoriteiten zeggen dat de vrouw die achter de jongen zat, hem kon wegtrekken. Daarop kreeg de piloot de controle over het toestel terug. De tiener rende weg nadat het toestel was teruggevlogen naar Napakiak. Hij kon later worden opgepakt in Bethel.