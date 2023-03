Amerikaanse jongen (6) die lerares neerschoot niet vervolgd

Amerikaan­se juf die door 6-jarige werd neergescho­ten klaagt school aan: ‘Waarschu­win­gen genegeerd’

De lerares die eerder deze maand werd neergeschoten door een 6-jarige leerling op een school in de Verenigde Staten klaagt het schoolbestuur aan. Het bestuur was door bezorgde collega's al drie keer gewaarschuwd vóór de schietpartij dat de jongen een wapen bij zich had, maar reageerde ‘apathisch’ en greep niet in.