Amerikaanse luchtafweerbrigade voor het eerst sinds Koude Oorlog terug in Europa

De 678ste ADA-brigade (Air Defense Artillery) installeerde zich eind maart in de Duitse stad Ansbach, in de buurt van Nürnberg. Deze eenheid van het Amerikaanse leger is onderdeel van de National Guard van de staat South-Carolina.



De brigade moet gedurende de negen maanden dat ze in Europa is de operaties van haar bataljons leiden en coördineren. De bataljons worden voor oefeningen opgesteld in diverse Europese landen. Ze zijn vooral uitgerust met luchtdoelraketten voor de korte afstand.