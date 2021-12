Amerikaanse oorlogsheld (99) van D-Day overleden

Edward D. Shames, een Amerikaanse oorlogsheld die op D-Day op de stranden van Normandië landde, is vrijdag op 99-jarige leeftijd thuis overleden. Shames was het laatste nog levende lid van het elite-soldaten en -parachutistenregiment van het Amerikaanse leger dat bekendstond als Easy Company. Daarover verschenen in 1992 een boek en in 2001 een miniserie op HBO onder de titel ‘Band of Brothers’.