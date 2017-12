Amerikaanse politie deelt gruwelijke details over honden die vrouw vermoordden

Het was de vader van Bethany die de lichamelijke resten van zijn dochter die ochtend had gevonden in een bosrijk gebied, een kleine kilometer van een weg in het landelijke Goochland in de staat Virginia, schrijft The Washington Post. De 22-jarige vrouw was al een dag vermist nadat ze niet was teruggekeerd van een wandeling met haar twee pitbulls. Haar ongeruste vader besloot haar te gaan zoeken in een gebied waar ze geregeld met de viervoeters ging wandelen. Plots stootte hij op de twee honden, naast wat hij aanzag voor een dierlijk kadaver.



,,Tot zijn grote afgrijzen ontdekte hij dat dit niet het geval was", legde sheriff Jim Agnew vrijdag aan Amerikaanse media uit. ,,Mevrouw Stephens had verschrikkelijke verwondingen." Het was duidelijk dat de jonge vrouw al enige tijd overleden was. Volgens de onderzoekers wijst alles erop dat het slachtoffer – klein van gestalte met 1 meter 54 - 'verscheurd werd door haar twee pitbulls'. Zo vonden ze onder meer specifieke afweerwonden op haar handen en armen die aantoonden dat de honden haar hadden aangevallen.