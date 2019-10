Amerikaanse soldaten brengen ook beoogd opvolger van IS-leider Al-Baghdadi om

Abu Bakr al-Baghdadi blies zich afgelopen weekend op, nadat Amerikaanse legerhonden hem een doodlopende tunnel onder zijn verblijfplaats injoegen. Trump trad niet direct in detail over wie er nu is gedood en onder welke omstandigheden dat gebeurde.



De Verenigde Staten bevestigden gisteren wel dat Abu al-Hassan al-Muhajir, een hooggeplaatste figuur binnen Islamitsche Staat en woordvoerder voor de terreurorganisatie, gesneuveld is. De Verenigde Staten wil, ondanks een gereduceerde troepenmacht in Syrië, onverbiddelijk doorzetten met de aanpak van IS. ,,Onze missie in Syrië is vandaag dezelfde als aan het begin van onze operaties in 2014: de permanente nederlaag van IS mogelijk maken”, zei minister van Defensie Mark Esper op een persconferentie in het Pentagon.



Volgens Esper betekent de dood van al-Baghdadi een ‘vernietigende klap’ voor IS, maar hij benadrukte dat het de wereld niet zal bevrijden van terrorisme of dat het een einde maakt aan het conflict in Syrië. Het is vooral een waarschuwing voor terroristen die denken zich te kunnen verschuilen, aldus Esper.



Daarnaast zal een deel van de Amerikaanse troepen in Syrië blijven, maar een ander deel wordt naar huis gestuurd. ,,Degenen die blijven, zullen doorgaan met het uitvoeren van antiterroristische operaties terwijl ze in nauw contact staan met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die samen met ons hebben gevochten”, aldus Esper.