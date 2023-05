Amerikaanse staat South Carolina verbiedt abortus weer na zes weken zwangerschap

De periode van zes weken is gekozen omdat dit volgens anti-abortusactivisten het punt in een zwangerschap is waarop bij de foetus een hartslag kan worden vastgesteld, al is dat volgens artsen bij lang niet alle vrouwen het geval.

South Carolina had tussen februari 2021 en januari van dit jaar al een dergelijke strenge abortuswet, totdat deze door het Hooggerechtshof van de staat werd verworpen. De afgelopen maanden was abortus er toegestaan tot een foetus 22 weken oud was. Dat is nu dus weer teruggebracht naar zes weken.

De abortusmaatregel geldt niet als het leven of de gezondheid van de zwangere vrouw in gevaar is, of als er fatale foetale afwijkingen zijn geconstateerd. Als de zwangerschap tot stand komt door verkrachting of incest gaat het verbod tot aborteren pas in na twaalf weken. Artsen die de regels in de nieuwe wet overtreden, riskeren hoge boetes en een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

Sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof in juni 2022 de belangrijke uitspraak in de zaak Roe vs Wade uit 1973 verwierp, hebben vrouwen niet meer grondwettelijk het recht een abortus uit te laten voeren. Het is nu aan de Amerikaanse staten zelf om te bepalen of abortus is toegestaan. Veel Republikeinse staten hebben het recht op abortus sindsdien ernstig beknot.

De abortuswet in South Carolina is een van de strengste in het land, samen met staten waaronder Texas, en pro-abortusgroepen stappen vermoedelijk opnieuw naar het Hooggerechtshof van de staat. ,,We zien jullie in de rechtszaal”, schreef bijvoorbeeld Planned Parenthood op Twitter. Het is echter zeer onzeker of ook het nieuwe verbod zal worden vernietigd, want in het hof zetelt sinds februari een nieuwe rechter die conservatiever is dan zijn voorganger.