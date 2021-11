Amerikaanse tiener die demonstranten doodde bij protest tegen racisme vrijgesproken

Oostenrijk­se ziekenhui­zen zitten op hun limiet: ‘Lijken op de gang’

Door de massale toestroom van coronazieken zitten sommige ziekenhuizen in Oostenrijk op hun limiet. Vooral in deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk is de situatie precair. Mortuaria liggen vol en lijken moeten tijdelijk in de gang worden geparkeerd. Hospitalen zijn nu bezig met de samenstelling van een triageteam, dat bekijkt wie wel of niet intensieve zorg krijgt.

17 november