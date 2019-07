Amerikaanse voetbalster richt zich tot Trump: ’Ik kom niet naar Witte Huis, u sluit mij uit’

Het is niet voor het eerst dat Megan Rapinoe zich geringschattend over Trump uitlaat. Al tijdens het wereldkampioenschap vertelde ze dat ze niet naar het Witte Huis zou gaan voor een huldiging als haar elftal de wereldtitel zou prolongeren.

Afrekenen

Volgens de kersverse wereldkampioen is het tijd om ‘af te rekenen’ met de implicaties van de Make America Great Again-slogan van Trump, omdat ‘je teruggaat naar een tijdperk dat niet geweldig was voor iedereen’. ,,Het zou kunnen dat het geweldig was voor een paar mensen, en misschien is Amerika op dit moment geweldig voor een paar mensen, maar het is niet geweldig voor alle Amerikanen op deze wereld. Je hebt een ongelooflijke verantwoordelijkheid als hoofd van dit land om voor iedere persoon te zorgen en je moet het voor iederéen beter doen.”