Amerikaanse zakenman krijgt voorwaardelijke celstraf van 5,5 jaar van Russische rechter

De Amerikaanse zakenman Michael Calvey heeft vrijdag in Rusland een voorwaardelijke celstraf van 5,5 jaar gekregen. Donderdag werd hij na ruim twee jaar schuldig bevonden aan verduistering van 2,5 miljard roebel in 2015 (destijds 33,5 miljoen dollar).

Calvey is een van de grootste particuliere investeerders in Rusland en werd begin 2019 gearresteerd na beschuldigingen rond een deal met een leenbank, de Vostotsjny-bank.

Ontkend

De zakenman werd verdacht van het verduisteren van omgerekend ongeveer 34 miljoen euro, maar heeft dat altijd ontkend. ,,In vergelijking met de meeste rechtszaken, is een voorwaardelijke straf bijna een overwinning”, zei hij nadat hij zijn straf had gehoord. ,,Maar aan de andere kant is het simpelweg abject om veroordeeld te worden voor een misdaad die nooit heeft plaatsgevonden.”

Calvey was in conflict geraakt met twee invloedrijke zakenmannen die betrokken waren bij de fusie van de in problemen geraakte Vostotsjny-bank en de eveneens in zwaar weer verkerende Uniastrum Bank van Artem Avetsjian. Calvey was aandeelhouder van de Voststjny-bank en hij zou een lening van omgerekend 33,5 miljoen dollar van Vostotsjny hebben willen dekken met aandelen die veel minder waard waren dan vooraf gesteld.

Ophef

De kwestie zorgde voor veel ophef in de Russische zakenwereld. Veel prominenten namen het voor Calvey op. Waarnemers stelden bovendien dat de zaak civielrechtelijk had moeten worden afgedaan, en nooit tot strafvervolging had mogen leiden, aangezien het om een zakelijk geschil ging tussen twee aandeelhouders: Calvey zelf, en Artjom Avetisjan (die een derde van de aandelen heeft). Laatstgenoemde zou zijn goede contacten met de Russische veiligheidsdienst FSB hebben aangewend en er een strafzaak van gemaakt, een praktijk die in Rusland vaker voorkomt. Tijdens de rechtszaak stelden de aanklagers onder meer dat het gebrek aan bewijs zou bewijzen dat Calvey een doofpot probeerde toe te dekken.

Calvey liet weten dat hij komende week met zijn advocaten mogelijke vervolgstappen bespreekt.