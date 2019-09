Amerikanen verbieden blote Manneken Pis op Brussel-editie Monopoly: ‘Onze trots moet zwembroekje aan’

De bronzen, 58 centimeter hoge creatie van beeldhouwer Hiëronymus Duquesnoy staat al sinds 1619 in volle glorie te wateren op de Grote Markt in Brussel. Omdat het om cultuurhistorisch erfgoed gaat, vond de Belgische firma het niet meer dan normaal om het urinerende ventje pontificaal op de doos te zetten. Slecht idee, vonden de Amerikanen. Hasbro wil absoluut geen naakte Manneken Pis op de doos omdat dat door kinderen of ouders als aanstootgevend kan worden ervaren.

Hasbro bleef, aldus het Belgische bedrijf Groep 24, bij hun standpunt. ,,We hadden, toen we de Brussel-editie van Monopoly aan ze lieten zien, een blote Manneken Pis op de doos laten drukken.’’ Maar dat viel slecht in de smaak, aldus Pieter van de Wulf van Groep 24. ,,Amerika wilde absoluut geen blote plasser zien van een kindje op de doos van een familiespel. Ook niet toen we er aan toevoegden dat Manneken Pis wereldberoemd en cultureel erfgoed is.’’

‘Absurd’

Om Hasbro tegemoet te komen heeft het beeldje inmiddels een zwembroekje aan met de kleuren blauw en geel die horen bij de Belgische hoofdstad. En op het linkerpijpje van de short een gestileerde iris: een bloem die voorkomt in het logo van de stad. Belgische media noemen het tamelijk absurd dat hun nationale trots vanaf volgende week – dan verschijnt Monopoly Brussel – door een broekje heen moet plassen. Ook wordt gesteld dat het best jammer is dat Groep 24 mee is gegaan met de strenge eisen van Hasbro.

Op sociale media wordt de komst van het broekjes getypeerd als ‘volstrekt belachelijk’. Maar het Belgische bedrijf kon niets anders. Zonder toestemming van de Amerikanen hadden ze hun spel nooit mogen verkopen. Op Twitter kondigen potentiële kopers van Monopoly Brussel aan het spel alleen maar te zullen kopen als Manneken Pis naakt op de doos staat. ,,Want dit is historisch fout’’, stelt iemand. Of: ,,Ons ventje blijft met lege handen achter als zijn piemeltje wordt gecensureerd.’’ Een ander zegt niets van alle ophef in ‘puriteins’ Amerika te begrijpen. ,,Bij Manneken pis is amper iets te zien, ook al plast hij de hele dag door.’’