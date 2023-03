Amnesty: bijna 100 mensen geëxecuteerd in Iran in januari en februari

Met video Supermarkt schoonfami­lie Messi beschoten, boodschap achtergela­ten: ‘We wachten op je’

Een supermarkt die in handen is van de schoonfamilie van Lionel Messi is donderdagochtend beschoten. Het filiaal in het Argentijnse Rosario werd geraakt door veertien kogels. Ook werd er een boodschap achtergelaten: ‘Messi, we wachten op je. Javkin is een narco (drugsdealer, red.), hij zal niet voor je zorgen’.