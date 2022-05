Amnesty: FIFA moet arbeidsmigranten financieel compenseren

Het bedrag van 440 miljoen dollar is gelijk aan het totale prijzengeld voor de 32 deelnemende landen aan het WK in Qatar. Amnesty verwacht dat er meer geld nodig is om alle slachtoffers volledig te compenseren. Na overleg met vakbonden, maatschappelijke organisaties en de internationale arbeidsorganisatie ILO moet duidelijk worden hoeveel geld er daadwerkelijk nodig is. Arbeidsmigranten moeten volgens de mensenrechtenorganisatie gecompenseerd worden voor loon dat niet is uitbetaald en hoge wervingskosten. Veel arbeiders die gewond zijn geraakt tijdens werkzaamheden voor het WK zouden financieel onvoldoende zijn geholpen. Ook familieleden van veel overleden migranten wachten nog op compensatie.