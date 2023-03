Amnesty: Iran martelt kinderen met zweepslagen en stroomstoten na deelname protesten

Geen kans

Omdat er geen kans is dat de schuldigen in Iran zullen worden vervolgd, roept Amnesty de internationale gemeenschap op dit te doen. Het beginsel van ‘universele jurisdictie’ maakt dit mogelijk, zegt de organisatie.

In Iran zijn al een half jaar protesten, sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september vorig jaar. Zij overleed in een cel nadat ze door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen. Volgens de Iraanse autoriteiten zijn meer dan 22.000 mensen gearresteerd voor deelname aan de protesten. Amnesty schat dat daar duizenden kinderen bij zitten. Iran heeft meerdere mensen die betrokken waren bij de demonstraties geëxecuteerd.