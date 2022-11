Amnesty: Rusland deporteerde met geweld Oekraïense burgers

Amnesty International zegt dat Russische troepen, en troepen die door Rusland gecontroleerd worden, met geweld burgers hebben verwijderd uit bezette gebieden in Oekraïne. Deze mensen zijn vervolgens vervoerd naar gebieden die in handen zijn van Rusland of naar Rusland zelf. Hierbij zijn volgens Amnesty kinderen gescheiden van hun ouders, wat in strijd is met het internationaal humanitair recht.

Voor haar onderzoek interviewde de mensenrechtenorganisatie 88 Oekraïense vrouwen, mannen en kinderen. De meesten van hen komen uit Marioepol, dat na een langdurige belegering en zware beschietingen eind april in handen viel van de Russen. Anderen komen uit de regio’s Charkov, Loehansk, Cherson en Zaporizja. Toen Amnesty ze sprak, waren ze op één na allemaal aanbeland in gebieden die gecontroleerd worden door Oekraïne of in een veilig derde land in Europa.

‘Filtratie’

De mensen vertelden onder meer wat hen overkwam tijdens het zogenaamde ‘filtratieproces’. De Russen willen hierbij onder meer controleren of gevluchte burgers banden hebben met het leger. Deze filtratiecentra liggen doorgaans diep in bezet gebied, maar ook in Rusland zelf. Uit het onderzoek blijkt dat mensen werden opgesloten, gemarteld of op een andere manier werden mishandeld. Ze zeiden te zijn geslagen, elektroshocks te hebben gekregen en te zijn bedreigd met executie. Ook zouden ze geen eten en water hebben gekregen. De plaatsen waar ze werden vastgehouden, waren ‘gevaarlijk en overbevolkt’. Het onderzoek van Amnesty bevestigt eerdere berichten die hierover naar buiten kwamen.

Quote Ik zat op mijn knieën, ze schopten me vooral. Toen ze me terugbrach­ten naar de garage, zeiden ze: ‘Elke dag zullen we je dit aandoen’ Vitalii

Amnesty voert onder anderen de 31-jarige Vitalii op. Hij werd aangehouden toen hij op 28 april met een bus Marioepol probeerde te verlaten. Russische soldaten constateerden ‘een probleem’ met zijn documenten, waarna hij naar Dokoetsjajevsk werd gebracht, een stad in de buurt van Donetsk. Ze sloten hem op in een cel met vijftien andere mannen. Over de ondervragingen die volgden, zei hij: ,,Ze bonden mijn handen vast met tape, deden een zak over mijn hoofd en plakten tape om mijn nek. Toen zeiden ze: ‘Vertel ons alles. Vertel waar je dient, welke basis?’” Toen hij zei dat hij geen soldaat was, ‘begonnen ze me heel hard op mijn nieren te slaan’. ,,Ik zat op mijn knieën, ze schopten me vooral. Toen ze me terugbrachten naar de garage, zeiden ze: ‘Elke dag zullen we je dit aandoen’.”

Ouders en kinderen scheiden

In één geval werd een vrouw tijdens de filtratie gescheiden van haar 11-jarige zoon, zo meldt Amnesty. De vrouw werd vastgehouden en niet met hem herenigd. ,,Ze namen mijn moeder mee naar een andere tent”, aldus de jongen tegen de onderzoekers. ,,Ze werd ondervraagd. Ze vertelden me dat ik bij mijn moeder zou worden weggehaald. Ik schrok. Ze zeiden niet waar mijn moeder naartoe ging. Sindsdien heb ik niets meer van haar gehoord.”

Amnesty kenschetst dit als een ‘duidelijke schending’ van het internationaal humanitair recht. ,,Het scheiden van kinderen van hun families en het dwingen van mensen om honderden kilometers van hun huis te gaan, zijn een verder bewijs van het ernstige leed dat de Russische invasie heeft toegebracht aan Oekraïense burgers”, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. Het gedwongen overbrengen en deporteren van mensen is een oorlogsmisdrijf, meent de organisatie. Ze vindt dat de verantwoordelijken ter verantwoording moeten worden geroepen.

