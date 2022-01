Anderhalve ton voor ‘wonder van Staphorst’, dat ondanks omikron standhoudt

Invloedrij­ke boeddhisti­sche monnik Thich Nhat Hanh (95), die mindful­ness populair maakte, overleden

De boeddhistische zenleraar, monnik, schrijver en vredesactivist Thich Nhat Hanh is zaterdag op 95-jarige leeftijd in Vietnam overleden. Thich Nhat Hanh geldt wereldwijd als een van de meest invloedrijke boeddhisten en als de man die mindfulness in het Westen introduceerde. Hij schreef meer dan honderd boeken over onder meer meditatie, waarvan vele ook in het Nederlands zijn vertaald.

