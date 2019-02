Andrew vindt ‘spookappels’ van ijs: ‘Ik noem ze Jonaghosts’

Andrew Sietsema ontdekte de doorzichtige ijsappels naar eigen zeggen afgelopen donderdag, meldt de lokale nieuwssite Wood-TV. Volgens de man had het geregend en vervolgens gevroren, waardoor een ijslaagje was ontstaan rond de appels. Bij het plukken schudde de boom, waardoor veel van de vruchten met ijs en al op de grond vielen. Maar bij enkele rotte exemplaren gleed de vrucht uit het ijs en bleef het ‘jasje’ hangen.



Volgens Sietsema was de temperatuur perfect voor het ontstaan van ‘ghost apples’ (spookappels), zoals hij ze zelf noemt. Het ijslaagje bleef door de kou intact, maar het was tegelijkertijd wel zo warm dat de rotte appels helemaal zacht werden. Het ging overigens om Jonagolds, de favoriete appelsoort van Sietsema. ,,Maar ik noem deze Jonaghosts.’’



Hoewel Wood-TV Sietsema heeft gesproken, gelooft op internet lang niet iedereen zijn verhaal. Sommige mensen vinden de spookappels te perfect om zonder tussenkomst van mensen te zijn ontstaan, terwijl anderen juist denken dat alleen de natuur zoiets moois kan voortbrengen. Volgens de nieuwssite kon het gebeuren omdat appels minder snel bevriezen dan water; mogelijk komt dat door het suikergehalte in de vruchten.