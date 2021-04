Angst om fortuin te verliezen: schatrijke vrouw (90) maakt 27 miljoen euro over aan oplichters

hongkongIn Hongkong is een steenrijke 90-jarige vrouw voor een megabedrag van bijna 27 miljoen euro opgelicht door criminelen die zich voordeden als veiligheidsfunctionarissen. Dat gebeurde allemaal via de telefoon, wat het de grootste vorm van telefoonoplichting maakt die Hongkong ooit heeft gekend. Een 19-jarige student is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zwendel.

Afgelopen zomer namen criminelen via de telefoon contact op met de vrouw. Ze vertelden dat ze van de veiligheidsdienst waren en dat er sprake was van een ernstige situatie. Haar identiteit zou door onbekenden zijn gestolen, waardoor haar fortuin gevaar zou lopen.



De hoogbejaarde vrouw kreeg van de oplichters te horen dat ze geld van haar bankrekening moest overmaken naar die van het onderzoeksteam ter bewaring en controle. ,,Er was haar beloofd dat al het geld na het onderzoek aan haar zou worden teruggegeven”, meldt een politiebron aan de South China Morning Post.

Simkaart

Een paar dagen na het verontrustende telefoongesprek kwam een jongeman bij haar langs om haar een speciale mobiele telefoon en simkaart te geven. Daarmee werd de indruk gewekt dat er voor de vrouw gezorgd zou worden, maar in werkelijkheid probeerden de criminelen de telefoongesprekken met haar zo veel mogelijk af te schermen.

De 90-jarige, die op een enorm landgoed woont, maakte tussen augustus en januari in totaal 250 miljoen Hongkongse dollar (omgerekend 26,6 miljoen euro) over, verspreid over elf verschillende transacties. Op een gegeven moment vroeg haar bank waarom ze deze ongewoon grote transacties deed. Ze vertelde hen dat ze onroerend goed aan het kopen was, en werd niet verder ondervraagd.

Aangifte

Het bedrog kwam pas aan het licht toen een van de schoonmaaksters van de vrouw achterdochtig werd en haar dochter waarschuwde. Die deed niet onmiddellijk een melding, maar vroeg in plaats daarvan een familielid om haar moeder te volgen. Op die manier probeerde ze erachter te komen waarom die opeens zo vaak uitstapjes naar de bank maakte. Vorige maand haalde de dochter haar moeder uiteindelijk over om onder begeleiding van een advocaat aangifte te doen.

De politie heeft sindsdien een 19-jarige student gearresteerd die afgelopen juli naar het huis van de vrouw was gegaan. Hij is inmiddels weer op borgtocht vrijgelaten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Hongkong heeft volgens The Guardian een van ‘s werelds hoogste concentraties miljardairs. Onder hen zijn veel bejaarden, die volgens de krant kwetsbaar zijn voor oplichters. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal meldingen van telefoonoplichting met bijna twintig procent.

