Anti-oorlogsactiviste voor vertrek naar Nederland aangehouden in Moskou

Een anti-oorlogsactivist is vorige week op een vliegveld in Moskou aangehouden, vlak voordat ze aan haar reis naar Nederland wilde beginnen. Ulker Gashimova (23) wilde hier asiel aanvragen.

Gashimova had een ticket naar Istanboel, via Belgrado en Amsterdam. ,,Het plan was dat ze in Amsterdam zou uitstappen en om asiel zou vragen", zegt haar vriend Anton Kolomitsyn. Hij vluchtte enkele jaren geleden al uit Rusland en heeft een verblijfsvergunning in Nederland. Vlak voordat zijn vriendin op 2 mei aan boord van haar vliegtuig stapte, werd ze door een Russische veiligheidsdienst tegengehouden. ,,Die wilden wat vragen stellen", zeiden ze.

Sindsdien heeft Kolomitsyn niets meer van haar gehoord. Ook een steungroep uit Dagestan, de Russische deelrepubliek waar Gashimova woonde, krijgt geen contact meer met haar. De onafhankelijke krant Novaya Gazeta vond op de site van de rechtbank in Moskou een bevestiging dat de vrouw is gearresteerd; ze zit in de hoofdstad vast op verdenking van het niet voldoen aan een verzoek van de grensbewaking.

Anti-oorlog

Volgens Kolomitsyn en de Russische mensenrechtengroep Marem was Gashimova erg actief in verschillende Telegram-groepen over de oorlog en had ze contact met Oekraïense militairen. Mede daardoor kwam ze in conflict met docenten op haar opleiding. Ze voelde zich bedreigd en besloot te vluchten. Na haar arrestatie in Moskou doorzochten medewerkers van veiligheidsdienst FSB het huis van haar moeder en stelden vragen over de pro-Oekraïense houding van Gashimova.

Kolomitsyn (43) zegt dat de twee hier wilden gaan trouwen. Zelf verblijft hij al enkele jaren in Nederland. Hij vluchtte in 2020 omdat hij in Rusland in de problemen kwam door zijn kritiek op de Russische president Poetin en door zijn hobby: historisch onderzoek.

Vlucht

Kolomitsyn struinde, met een metaaldetector, door afgelegen Russische gebieden op zoek naar overblijfselen uit onder meer de Tweede Wereldoorlog. Met een groep collega's vond en identificeerde hij tientallen lichamen van gesneuvelde en vermiste soldaten. Bij die zoektochten bleken de speurders echter gebruik te maken van landkaarten die tot staatsgeheim waren verklaard. Nadat de Russische veiligheidsdienst FSB aan zijn voordeur stond en hij een lange celstraf vreesde, vluchtte hij naar Nederland.

Op Telegram vragen Kolomitsyn en andere vrienden van Gashimova om aandacht voor haar zaak. Ze vrezen voor haar veiligheid in Russische detentie.

