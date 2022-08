Apotheken VS voor 650 miljoen beboet om verslavende pijnstillers

De Amerikaanse mega-apothekers CVS, Walgreens en Walmart moeten twee districten in de Amerikaanse staat Ohio een bedrag van in totaal 650,5 miljoen dollar (bijna 640 miljoen euro) betalen vanwege de jarenlange verkoop van verslavende pijnstillers. Zij negeerden signalen dat de medicatie misbruikt werd, aldus de rechter.

Niet eerder werden verkopers, en niet distributeurs of farmaceuten, door een rechter zo duidelijk aansprakelijk gesteld voor hun rol in de opiatencrisis. Lake County en Trumbull County in Ohio krijgen de komende vijftien jaar van CVS, Walgreens en Walmart ieder ruim 300 miljoen om de gevolgen van deze gezondheidscrisis te bestrijden. Het geld gaat naar onder meer onderwijs en preventie.

Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC stierven tussen 1999 en 2018 bijna een half miljoen Amerikanen aan overdoses van legale of illegale pijnstillers. Het gaat onder meer om morfineachtige middelen als oxycodon en fentanyl. Mensen raken er makkelijk aan verslaafd en hebben steeds hogere doseringen nodig om hetzelfde pijnstillende effect te bereiken.

De rechter oordeelde woensdag dat de bedrijven ‘jarenlang door bleven gaan met het vertrekken van grote hoeveelheden pijnstillers, terwijl signalen dat de medicijnen werden misbruikt massaal werden genegeerd’, schrijft The New York Times. Daardoor zouden de apothekers verantwoordelijk zijn voor een derde van het totale schadebedrag in de districten. De farmaceuten en distributiebedrijven dragen de rest van de verantwoordelijkheid.

Volgens de Amerikaanse krant hebben Walgreens en CVS al laten weten tegen de uitspraak van de rechter in beroep te gaan. Elders in de VS worden er de laatste jaren door farmaceuten en distributeurs van medicijnen regelmatig schikkingen getroffen vanwege de opiatencrisis.

Amerikaanse media meldden vorige maand dat farmaceut J&J en de drie grootste distributeurs van medicijnen in de VS akkoord gingen met een grote schikking van 26 miljard dollar om in één keer een einde te maken aan duizenden rechtszaken die zijn aangespannen tegen de bedrijven.