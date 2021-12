Appartementencomplex in Turnhout verwoest na gasexplosie: acht personen zoek, waaronder vier kinderen

Medisch interventieplan

De brokstukken van het getroffen gebouw liggen zo’n honderden meters verder liggen. Bovendien zijn er enkele auto’s beschadigd. Voor het hele gebouw is er ook instortingsgevaar. ,,Eén appartement is volledig weg, daar kan je gewoon doorkijken. In de buurt vreest men dan ook voor slachtoffers”, aldus HLN-journalist Jef van Nooten. Het medisch interventieplan is van kracht in Turnhout en er zijn medische en andere hulpdiensten opgeroepen van verschillende omliggende zones.

Acht bewoners worden gezocht

De burgemeester van Turnout, Paul Van Miert, bevindt zich ook op de plek van het ongeval. ,,We hebben op dit moment één slachtoffer in het ziekenhuis. Er is ook één persoon die nog in het gebouw is en met wie we contact hebben, die geeft zelf aan in goede gezondheid te zijn. Nu kijken we nog of de andere bewoners zich in het gebouw bevinden”, laat Van Miert weten. Het kan voorlopig dus nog niet worden uitgesloten dat er zich nog andere slachtoffers onder het puin bevinden.