Archeologen graven laatste herinnering aan berucht Duits nazibloedbad op

We gaan terug in de tijd naar maart 1945: de Amerikanen en de Britten rukken op en bevrijden Nederland van de Duitse bezetting. Eind maart 1945 keert het tij helemaal en wordt Frankfurt bezet door de geallieerden waarna de Duitsers zich terugtrekken uit het westfront. De nazi’s zitten in de val en plegen nog enkele wanhoopsdaden.



In Warstein, maar ook in andere delen van Duitsland dwingen de nazi’s de gevangenen in werkkampen en vernietigingskampen om een laatste keer te graven. Ditmaal graven de dwangarbeiders hun eigen graf om de wanpraktijken van de nazi’s min of meer te verdoezelen.



Koelbloedig worden 71 Poolse en Russische dwangarbeiders neergeschoten waarna hun graf wordt dichtgegooid. Ook in Suttrop, in de buurt van Warstein, graven 57 dwangarbeiders hun eigen graf. Wat verderop, vlakbij Eversberg, gebruiken de nazi’s een granaat om een gigantisch gat te maken. Daar worden vervolgens nog eens tachtig lijken gedropt.



In totaal worden er die maand maar liefst 208 Russische en Poolse dwangarbeiders vermoord. Enkele weken later zouden de Amerikanen de regio’s bevrijden.