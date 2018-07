,,De tand was waarschijnlijk van een kind van een jaar of vijf, die nog zijn melktanden had maar die al wel flink had gebruikt'', zegt Tony Chevalier, een paleoantropoloog van het onderzoekscentrum in Tautavel. De tand zou 560.000 jaar oud zijn - misschien 5000 jaar ouder of jonger. Daarmee is de tand 100.000 jaar ouder dan de schedel van de beroemde Tautavel Man die op dezelfde plek werd gevonden in 1971.