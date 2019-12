Archeologen vinden miniatuursfinx in uitstekende staat

Voor miljoenen gedupeerde beleggers eisen dat Canada ‘overleden’ cryptoban­kier opgraaft

9:43 In december vorig jaar overleed de directeur en oprichter van het Canadese beleggingsbedrijfje QuadrigaCX, Gerald Cotton, tijdens een huwelijksreis in India. Althans, dat is de lezing van zijn weduwe Jennifer Robertson. Aan haar verhaal wordt door voormalig klanten van Cotton flink getwijfeld. Waarom? Omdat zijn dood op zijn minst bedenkelijk is. 190 miljoen in cryptomunten belegde Canadese dollars bleken spoorloos na Cottons overlijden.