Argentijn gaat viraal met voorspelling uit 2015: ‘Op 18 december 2022 wint Lionel Messi het WK en wordt hij de grootste aller tijden’

met video Spoor van vernieling na explosie wereldbe­roemd aquarium in Berlijn: ‘Heel restaurant naar buiten geblazen’

In Berlijn is vanochtend in alle vroegte een enorm, rond aquarium van zestien meter hoog opengebarsten. Hierbij zijn twee gewonden gevallen. De wereldberoemde Aquadom, geopend in 2004 en razend populair bij toeristen, was het grootste vrijstaande cilindervormige aquarium ter wereld. De tank werd in één klap vernietigd. De knal was zo enorm, dat twee seismografen in de stad trillingen registreerden.

16 december