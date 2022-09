Argentijnse vicepresident Kirchner ongedeerd na mislukte aanslag, dader aangehouden

Drama rond vergiftig­de Nederlan­ders blijft mysterie, restaurant én markt open voor publiek

De geruchtmakende vergiftiging van twee Nederlanders in Colombia blijft na anderhalve week nog altijd een mysterie. Justitie is er nog niet achter welke specifieke maaltijd de ex-studente Nienke Bawa (29) en haar vriend Bob Kootte (31) fataal is geworden. Het restaurant waar ze de avond voor hun overlijden aten is open voor publiek. ,,Justitie heeft me niet opnieuw ondervraagd en ze zijn ook niet teruggekeerd naar mijn restaurant”, laat de eigenaar weten.

