Argentinië staat ‘X’ toe op ID-bewijs voor non-binaire personen

Amsterdam­se rechter staat ‘X’ bij geslacht in paspoort en geboorteak­te toe

21 juli Een als vrouw geboren persoon mag van de rechtbank in Amsterdam een non-binaire geslachtsaanduiding opnemen in het paspoort en met terugwerkende kracht in de geboorteakte. Hierdoor komt er nu in beide documenten een kruis te staan bij het geslacht.