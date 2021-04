Arkansas verbiedt als eerste Amerikaanse staat behandelingen voor transgender jongeren

Steenrijke zakenman (78) overvallen op Frans landgoed: ‘Ze wilden weten waar de schat was’

5 april De controversiële Franse zakenman Bernard Tapie, voormalig eigenaar van Adidas, is in de nacht van zaterdag op zondag in zijn woning overvallen. Hij en zijn vrouw Dominique lagen te slapen toen ineens vier mannen hun huis in de buurt van Parijs binnendrongen. Het echtpaar kreeg klappen en werd vastgebonden met tiewraps. De daders gingen er met enkele sieraden vandoor.