Arrestaties na gooien brandbommen naar Zweedse synagoge

UpdateDe Zweedse politie heeft drie verdachten gearresteerd in verband met een aanval met brandbommen op een synagoge in Gothenburg. Een groep van zo'n twintig gemaskerde mannen gooide molotovcocktails richting het gebouw. Daar was een feest aan de gang van een Joodse jongerenbeweging. Er vielen geen gewonden.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © EPA De drie arrestanten worden verdacht van poging tot moord, zo verklaarde politiechef Peter Nordengard tegenover de Zweedse krant Expressen. De verdachten worden momenteel nog verhoord. De beveiliging van synagogen in heel Zweden is volgens hem opgeschroefd naar aanleiding van het incident. Dat vond omstreeks 22.10 uur plaats en volgde op een betoging van enkele honderden mensen tegen de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.

'Terroristische aanslag'

Volgens de Zweedse afgezant van Bnei Akivia, 's werelds grootste Zionistische jeugdbeweging, was in de synagoge op het moment van de aanval een feest aan de gang van jongeren van de plaatselijke joodse gemeenschap.

,,Toen ik vanuit de lobby naar buiten keek, zag ik in mijn ooghoeken een vuurbal dichterbij komen. De bewakers zagen het op beelden van de bewakingscamera's en alarmeerden de politie. De jongeren werden uit voorzorg geëvacueerd naar de kelder. Ze waren flink gestrest. Het was voor het eerst dat ze een terroristische aanslag meemaakten", verklaarde Dvir Maoz tegenover het Joodse persbureau JTA.

De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen. De synagoge liep volgens Maoz geen noemenswaardige schade op. Toen de politie arriveerde, waren de aanslagplegers al verdwenen. Nadat agenten hadden vastgesteld dat het veilig was de synagoge te verlaten, werden de ouders van de jongeren gebeld met het verzoek hun kroost te komen ophalen.

De politie is op zoek naar de daders en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Zweedse media spraken met een vrouw wier dochter in de synagoge was. ,,Ik ontving een bericht van haar, ze schreef 'mama, ik ben bang' en ze zei dat er twintig gemaskerde mannen met voorwerpen gooiden.''

'Volstrekt onaanvaardbaar'

Vooraanstaande Zweedse politici veroordelen de aanslag op de synagoge. "Volstrekt onaanvaardbaar. De rechtsstaat moet slagvaardig reageren", schrijft leider Jan Björklund van de Liberale Partij op Twitter. Partijgenoot Roger Haddad, woordvoerder voor wetsaangelegenheden, zegt in een verklaring dat hij een 'krachtige reactie' wil zien. "Zweden kan deze ernstige bedreiging van onze minderheden niet accepteren. Joden die in Zweden wonen, mogen niet het doelwit worden van kritiek die sommigen hebben op het beleid in het Midden-Oosten."

Locoburgemeester Jonas Ransgård laat op Twitter weten dat Gothenburg en Zweden opkomen voor de vrijheid van godsdienst en mensenrechten. "De Joodse Assemblee zal steun van onze samenleving ontvangen. Geweld en pesterijen zijn volstrekt onaanvaardbaar."

Wetenschapper Magnus Ranstorp, gespecialiseerd in (contra-)terrorisme door militante islamitische bewegingen, zegt woedend te zijn. "Een gemaskerde bende die zich met molotovcocktails tegen de Joodse jongerenbeweging in Göteborg richt. Dit maakt me razend. Vrijdag een anti-Joodse betoging in Malmö. De Zweedse overheid moet NU actie ondernemen tegen het groeiende geweld en antisemitisme. Weinig andere EU-landen hebben vergelijkbare niveaus van gewelddadige criminaliteit".

'Nieuwe intifada'

In het Zweedse Malmö werd vrijdagavond ook al betoogd tegen de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad. Tijdens die betoging riepen de betogers in het Arabisch leuzen over het doodschieten van Joden, over de Jodenvervolging tijdens de Middeleeuwen en over vrijheid voor Palestijnse terroristen. ,,Wij hebben een nieuwe intifada aangekondigd vanuit Malmö . Wij willen onze vrijheid terug en zullen de Joden doodschieten", zo riepen de ongeveer 200 betogers volgens een plaatselijk radiostation. Tijdens betogingen in Oostenrijk en Frankrijk werden soortgelijke leuzen gescandeerd.