Artsen bevestigen: Baby in baarmoeder besmet met coronavirus

In Frankrijk is een baby in de baarmoeder besmet met het coronavirus. Hoewel er wereldwijd al enkele vergelijkbare gevallen zijn, gaat het volgens de artsen nu om het eerste bevestigde geval ter wereld.

Het jongetje, geboren in maart, had gezwollen hersenen en neurologische symptomen die ook optreden bij met corona besmette volwassenen. De moeder werd opgenomen in het ziekenhuis toen ze ruim 35 weken zwanger was van het kindje. Nadat het kindje ter wereld werd gebracht via een keizersnede werd het onmiddellijk naar de intensive care gebracht en getest op het virus. De test bleek positief. Liefst 18 dagen moest het pasgeboren jongetje in het ziekenhuis verblijven, maar kon vervolgens volledig hersteld alsnog naar huis.

Eerder was uit onderzoek al gebleken dat het mogelijk is dat het virus van moeder op foetus wordt overgedragen, maar nu is er het eerste bewijs, aldus een specialist van het Antoine Beclere-ziekenhuis bij Parijs. Er is aangetoond dat besmetting van de moeder op de foetus via de placenta mogelijk is tijdens de laatste weken van de zwangerschap.

Je moet onder meer het bloed van de moeder, het vruchtwater, het bloed van de pasgeborene en de placenta analyseren, aldus de arts. Volgens hem was het niet eenvoudig al deze monsters te krijgen tijdens een pandemie met overal noodsituaties. In dit geval werd ook uitgesloten dat het kindje het virus zou hebben opgelopen door besmetting tijdens of net na de geboorte.