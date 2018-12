Volgens Elysium is de asverstrooiing in de ruimte perfect voor mensen die een dierbare willen herdenken terwijl ze naar de sterrenhemel kijken. De kosten voor het versturen van een klein deel van de as zijn 2500 dollar. Volgens het bedrijf was was de eerste vlucht naar de sterrenhemel snel volgeboekt. Het is onduidelijk hoe lang de mini-urnen hun rondjes om de aarde draaien; in ieder geval verbranden ze daarna in de dampkring als een vallende ster. ‘Een laatste poëtisch moment,’ stelt het bedrijf.