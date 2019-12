As van Dennis (19) gestolen, ouders wilden hem morgen in zee uitstrooien

Grootste slag tegen drugshan­del in Uruguay: Record­vangst van 4418 kilo cocaïne

8:52 De Uruguayaanse autoriteiten hebben gisteren bijna 4,5 ton cocaïne in beslag genomen in de haven van hoofdstad Montevideo. De vangst is een absoluut record voor het land. De Uruguayaanse marine spreekt over ‘de grootste slag tegen de drugshandel in de geschiedenis van ons land’.