Assad kan hopen op een rustige oude dag

'Niemand hoeft zich illusies te maken. Na 8,5 jaar heeft de Syrische president Bashar al-Assad de burgeroorlog in zijn land gewonnen.' Op de intro van het commentaar in de gezaghebbende Israëlische krant Haaretz valt weinig af te dingen, erkent oud-correspondent Bertus Hendriks, die nu als Midden-Oostendeskundige verbonden is aan Instituut Clingendael. Hij zag het ook verkeerd. ,,Als je bedenkt in wat voor situatie Assad verkeerde vóórdat de Amerikaanse president Obama besloot Syrië toch maar niet te bombarderen... (nadat Assad zijn eigen burgers met gifgas had bestookt, red.). Het aantal deserties uit zijn eigen leger groeide en hij leek op weg naar de rand van de afgrond. In die tijd heb ik nog weleens gezegd, wat ik nu betreur, dat de vraag niet meer was óf Assad ten onder zou gaan, maar wanneer. Die woorden moet ik terugnemen.''