Asterix-tekenaar Albert Uderzo (92) overleden: ‘Wereld heeft beetje kleur verloren’

,,Alberto Uderzo is thuis in Neuilly gestorven in zijn slaap door een hartaanval die niets te maken had met het coronavirus. Hij was al enkele weken erg moe”, zegt zijn zoon Bernard de Choisy.

Asterix ontstond na kwartiertje nadenken

Uderzo werd op 25 april 1927 in Reims geboren als zoon van Italiaanse migranten. Ondanks zijn kleurenblindheid groeide hij uit tot een van de meest succesvolle tekenaars van zijn generatie.

In 1951 leerde hij schrijver René Goscinny kennen, en samen maakte ze verschillende stripseries waaronder die over Johan Pikbroek en de jonge reporter Luc Junior. Het meeste succes hadden ze echter met Asterix.

Levenslicht

Asterix zag het levenslicht in augustus 1959 in een appartement van Uderzo in Bobigny, een banlieue van Parijs. Hij moest er samen met Goscinny voor zorgen dat een nieuw op te richten tijdschrift, ‘Pilote’, een goed stripverhaal kreeg. In het appartement werd die dag (veel) pastis gedronken, er werd (veel) gerookt, er werd (veel) gepraat en al snel was het raak. Het moest gaan over de Galliërs, de West-Europeanen vóór de inval van de Romeinen, bedachten ze.

Er werd een besnorde hoofdpersoon bedacht en er werd een ‘ommuurd’ dorpje met huisjes met rieten daken bedacht. “In een kwartier hadden we het helemaal uitgewerkt’’, vertelde Uderzo eens. Op 29 oktober 1959 verscheen het eerste stripverhaal, Asterix de Galliër, in ‘Pilote’. In 1961 verscheen het eerste Asterix-stripboek: er werden 6.000 exemplaren van verkocht.

Meer sympathie voor Obelix

Wereldwijd werden er miljoenen strips verkocht van Asterix en Obelix. De verhalen over de Gallische krijgers verschenen in meer dan 100 talen en dialecten.

Asterix werd ​​een fenomeen: er zijn meer dan tien Asterix-films uitgebracht, in 1989 werd een themapark in de buurt van Parijs geopend, en honderden handelsproducten werden ontworpen. Zelf maakte Uderzo er geen geheim van dat hij meer affiniteit had met Obelix dan met Asterix.

Albums

Tot 1977, het jaar dat Goscinny stierf op 51-jarige leeftijd, bracht het duo meer dan 20 albums uit. Daarna zette Uderzo de serie alleen voort, als tekenaar en tekstschrijver. Het eerste album dat hij helemaal alleen maakte verscheen in 1980, en heette ‘De diepe kloof’.

Vanaf 2009 tekende Uderzo, die artrose had, steeds minder. Twee jaar later gaf hij de fakkel door aan Jean-Yves Ferri en Didier Conrad. Hun eerste strip ‘Asterix bij de Picten’ verscheen in 2013.

Volgens de Franse krant Le Monde werd Uderzo niet graag tot de Frans-Belgische striptraditie gerekend. Hij vond dat hij niets Belgisch had, en zei dat de Amerikanen hem hadden leren tekenen toen hij strips maakte voor Walt Disney.