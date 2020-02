Astronaute Christina Koch vestigt nieuw record

Vol blijdschap, met de duimen omhoog, vierde Christina Koch haar terugkeer op aarde na een recordverblijf in de ruimte. De Amerikaanse verbleef 328 dagen in het Internationale Ruimtestation (ISS).

Nog nooit heeft een vrouw zo’n lange ruimtevlucht gemaakt. Met 328 dagen verbrak Christina Koch gisteren het record dat met 289 dagen op naam stond van haar landgenoot Peggy Whitson. Het absolute record van het ISS, gevestigd in 2015-2016 door de Amerikaanse astronaut Scott Kelly, ging ook bijna uit de boeken. Koch kwam daarvoor 12 dagen tekort.

Volledig scherm De Sojoez-capsule met de drie bemanningsleden van het ISS ziet er behoorlijk geblakerd uit na de terugkeer op aarde. Foto Sergei ILNITSKY / AFP) © AFP

437 dagen

Let wel, het gaat hierbij om een verblijf in het ISS. De langste ruimtevlucht ooit staat op naam van de Rus Valeri Polyakov die in 1994/95 liefst 437 dagen in de ruimte doorbracht, in het ruimtestation Mir. En de Nederlandse astronauten? Wubbo Ockels bracht 7 dagen door in de ruimte, Andrë Kuipers 204 dagen, verdeeld over twee missies. De langste duurde 193 dagen.

Quote Ik ben door het dolle heen, overgeluk­kig Christina Koch

,,Ik ben door het dolle heen, overgelukkig’’, zei Koch nadat zij op de besneeuwde steppen in Kazachstan uit de Russische Sojoez-capsule is gehaald. Behalve Koch zaten ook nog twee andere bemanningsleden in de ruimtecapsule: de Italiaanse Luca Parmitano (namens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA) en Aleksander Skvortsov), een Russische kosmonaut.

Volledig scherm Christina Koch kijkt al weer uit naar een volgende missie, een bemande vlucht naar de Man. Foto EPA/SERGEI ILNITSKY © EPA

Helden

Met de landing kwam er voor de Amerikaanse een einde aan 5248 omwentelingen om de aarde. Daarbij legde zij in totaal 223 miljoen kilometer af, een afstand die gelijk staat aan 291 vluchten naar de Maan. ,,Ik voel me zo vereerd om het voorbeeld te volgen van mijn helden’’, aldus Koch. ,,Ik wil ook een inspiratie zijn voor een nieuwe generatie van ruimtereizigers.’’

Dat lukte de astronaut niet alleen met haar recordverblijf. Op 18 oktober ondernam zij met haar metgezel Jessica Meir de eerste ruimtewandeling met alleen vrouwen. Het tweetal was zeven uur buiten het ISS, om een uitgevallen energieonderdeel te repareren. ,,Toen we door de sluis naar buiten gingen en de railing daar vastpakten, keken we elkaar aan. We wisten hoe bijzonder het was en dat we het nooit meer zouden vergeten’’, zei Koch over die prestatie. De ruimtewandeling beviel zo goed dat Koch en Meir er daarna nog twee ondernamen, op 15 en op 20 januari. De eerste vrouw die een ruimtewandeling maakte is Svetlana Savitskaja, op 25 juli 1984, samen met haar collega Vladimir Dzanibekov.

Volledig scherm Op de besneeuwde steppen in Kazachstan komen nomaden te paard een kijkje nemen bij de berging. Foto SERGEI ILNITSKY © EPA

Maan

In het ISS, waar Koch op 14 maart vorig jaar arriveerde, deed de Amerikaanse vooral wetenschappelijk onderzoek voor de behandeling van kanker. Haar lange verblijf in de ruimte helpt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bij haar onderzoek naar de effecten op lange termijn voor bemande vluchten. NASA wil uiterlijk 2024 weer astronauten naar de Maan brengen. Die vluchten zijn op hun beurt weer een opstapje voor missies naar Mars. Christina Koch staat op de nominatie voor de eerste vlucht naar de Maan.