Athene sluit de Akropolis vanwege hitte: kwik stijgt tot 44 graden

Weer Nederland­se wandelaar (54) omgekomen in de Alpen

15:39 Een Nederlandse wandelaar is gisteren in de Zwitserse Alpen om het leven gekomen. De 54-jarige man viel honderden meters naar beneden in de buurt van het stuwmeer Lac de Mauvoisin in het Zwitserse kanton Wallis, meldt de Zwitserse politie vandaag. Eerder deze week overleed ook al een 50-jarige wandelaar in de Duitse Alpen.