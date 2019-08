Athletic Bilbao wint Baskische derby en neemt koppositie over

Bilbao was, ondanks minder balbezit, de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. Al na elf minuten kwam de ploeg van Gaizka Garitano Aguirre al op voorsprong. Spits Iñaki Williams, die zijn 122ste (!) La Liga-duel op rij speelde, was trefzeker op aangeven van Ander Capa.



Na een bijna een halfuur spelen verdubbelde Raúl Garcia de marge met een leep boogballetje dat Miguel Ángel Moyà te machtig was. Bij Real Sociedad, dat in de eerste twee duels vier punten veroverde, stond oud-Vitessenaar Martin Ødegaard in de basis. Voormalig Willem II-spits Alexander Isak viel na rust en leek al snel voor de 2-1 te tekenen na ruim een uur. Arbiter Javier Estrada keurde na tussenkomst van de VAR de goal echter af vanwege buitenspel.



Mede daardoor wist Bilbao stand te houden en de koppositie te veroveren. Sevilla, dat vanavond gelijkspeelde tegen Celta de Vigo, heeft ook zeven punten uit drie duels.



FC Barcelona komt zaterdag (17.00 uur) in actie tegen Osasuna. Atlético en Real Madrid, die beide de volle buit pakten, spelen zondag. De oerdegelijke formatie van Diego Simeone krijgt Eibar op de bezoek, de Koninklijke reist af naar Villarreal.