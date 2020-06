Atleet Roelf B. en Gert-Jan N. staan voor Hongaarse rechtbank: ‘Als ze schuld bekennen, kan het snel gaan’

Drugssmokkel is een ernstig delict in Hongarije. Toch hoeft de zitting geen uren te duren, zegt een woordvoerder van het Hongaarse Openbaar Ministerie. ,,Als ze schuld bekennen en akkoord gaan met het strafvoorstel dat justitie hen eerder heeft gedaan, kan het snel gaan’’ zegt woordvoerder Ferenc Rab.



Tegen de voormalige atleet B. wordt bij bekennen acht jaar cel geëist. Hij bood eerder al zijn excuses aan en legde in verklaringen de schuld grotendeels neer bij zijn vriend Gert-Jan. Justitie gaat daarin mee en daarom is de strafeis voor N. twee jaar hoger. Hij is volgens justitie het brein achter de handel en heeft de drugs ingekocht in Nederland. Daarna vroeg hij zijn jeugdvriend om mee te doen.



,,Roelf vindt acht jaar erg lang’’, zegt internationaal strafrechtadvocaat Rachel Imamkhan. De Nederlandse staat -samen met een Hongaarse collega - haar cliënt bij op de zitting. Ze wil niet vooruitlopen op de keuzes van B. ,,In Hongarije gaat alles heel anders dan in Nederland. Het kan alle kanten opgaan.’’