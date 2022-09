Atoomagentschap: Veiligheidszone rond kerncentrale Zaporizja nodig, nucleaire catastrofe dreigt

Met zijn groet ‘hasta la vista baby’, hintte Boris Johnson al op een comeback

Met grote tegenzin verlaat Boris Johnson maandag Downingstreet 10. De vraag is of het echt de laatste keer is dat hij als premier de chique deur van de ambtswoning in het slot gooit of dat hij terugkeert voor een tweede termijn. ,,De man denkt alleen aan zichzelf.’’

4 september