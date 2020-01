Auschwitz-overlevenden smeken jeugd om de herinnering aan de nazigruwelen niet te vergeten

Onder hen de in stemmig zwart geklede koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Rutte. Ze zaten met het Belgische koningspaar aan weerszijden van de Poolse president Andrzej Duda en zijn echtgenote. In tegenstelling tot bij andere officiële gelegenheden, waren de voorste rijen in de herdenkingstent niet voor hen en andere ‘hoge’ gasten gereserveerd maar voor de ruim tweehonderd overlevenden van het voormalige Duitse concentratie- en vernietigingskamp en van de Holocaust.



Na vioolmuziek en beelden van de barakken en restanten hield de Poolse president een korte toespraak. Daarin richtte hij zich tot de overlevenden. ,,Jullie zijn de laatste getuigen. Wij zijn hier vandaag met jullie en buigen ons hoofd.’’ Daarna prees hij Poolse verzetshelden zoals Witold Pilecki, die zich vrijwillig liet opsluiten in Auschwitz om in het geheim rapporten aan de geallieerden te schrijven over de nazimisdaden in de kampen. Duda sloot af met: ,,Dat de herinnering aan de slachtoffers hier en elders tijdens de holocaust voor eeuwig mag voortleven.’’