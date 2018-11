Australië arresteert drie mannen die terroristische aanslag beraamden

In Melbourne stak nog geen twee weken geleden een geradicaliseerde man met een mes in op omstanders. Een persoon kwam daardoor om het leven en twee anderen raakten gewond. De dader overleed in het ziekenhuis nadat agenten hem hadden neergeschoten.

De beveiliging is in Australië de laatste jaren sterk opgevoerd wegens de terreurdreiging. Zo werd begin deze maand nog een grote bomaanslag in Melbourne verijdeld. In 2017 claimde IS verantwoordelijk te zijn voor een dodelijke aanslag in Melbourne. En in 2016 werd een aanslag op kerstdag voorkomen.