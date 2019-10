Australië in rep en roer na gruwelijke moord en verkrachting 21-jarige studente

Een jongeman uit Australië is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 jaar voor de brute verkrachting en moord op een Israëlische studente. De 21-jarige Codey Herrmann bracht de even oude Aya Maasarwe om het leven terwijl ze op weg naar huis was na een avondje stappen met haar vriendinnen.

De in Israël geboren Aya Maasarwe kwam als uitwisselingsstudent naar Australië om te studeren aan de La Trobe University in Melbourne, een van de meest gerenommeerde universiteiten van het land. Op woensdag 16 januari loopt ze in de buurt van de universiteit te bellen met haar jongere zus, als ze opeens van achteren wordt aangevallen door een onbekende man.



Haar belager slaat haar met een metalen pijp in het gezicht, sleurt haar mee naar een rustige plek, verkracht haar en slaat haar vervolgens dood. De man steekt haar lichaam daarna in brand en probeert alle sporen uit te wissen. De volgende ochtend wordt het zwaar verminkte lichaam van Maasarwe door voorbijgangers gevonden.

Slaat in als een bom

Twee dagen later wordt de 21-jarige Codey Herrmann gearresteerd. Alles wijst erop dat hij de dader is. De moord op de student slaat in Australië in als een bom en leidt tot verschillende bijeenkomsten die over heel het land door duizenden mensen worden bezocht. De veiligheid van jonge vrouwen en internationale studenten komt hoog op de politieke agenda te staan. ,,Dit was een ongelooflijk schokkende, verachtelijke en tragische aanval”, laat de Australische premier Scott Morrison kort na het drama weten.



Met de flink hoge straf voor Codey Herrmann wil de Australische rechtsstaat een signaal afgeven. ,,Vrouwen moeten de vrijheid hebben om alleen over straat te lopen zonder bang te zijn gewelddadig te worden aangevallen door een vreemdeling”, verklaarde rechter Elizabeth Hollingworth van het Hooggerechtshof.

Strafvermindering

De advocaat van Herrmann pleitte tijdens de rechtszaak voor strafvermindering, omdat zijn cliënt aan een zware persoonlijkheidsstoornis zou lijden, als gevolg van een jeugdtrauma. De rechter toonde sympathie voor de stoornis, maar benadrukte dat zijn mentale toestand alleen nog maar meer reden gaf om de samenleving tegen zo iemand te beschermen.



De vader van Maasarwe toonde zich tevreden met de uitspraak en riep de Australische regering op meer te doen om de veiligheid van vrouwen en internationale bezoekers nog beter te beschermen. Op de vraag hoe het voelde om de moordenaar van zijn dochter recht in de ogen aan te kijken, antwoordde hij: ,,We hebben Aya verloren, het maakt niet hoe en of ik naar hem kijk. Ons kompas is geen wraak. Ons kompas is positief, niet negatief.”

Kritiek