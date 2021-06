Australië mag muizenplaag niet te lijf met krachtig rattengif

De muizenplaag in de Australische staat New South Wales loopt gierend uit de hand. Maar ondanks de enorme schade die de knagers aanrichten in de landbouw is een verzoek om een zwaar rattengif te mogen gebruiken vandaag afgewezen door de lokale overheid.

Het voorgestelde rattengif bromadiolon is wel eens beschreven als ‘napalm voor muizen’. Maar het gif is net zo dodelijk voor dieren die muizen eten. Met name roofvogels zouden in grote aantallen worden vergiftigd als boeren een bromadiolon-offensief mogen ontketenen. Vandaar dat het gebruik ervan is afgewezen. Voorlopig worden andere bestrijdingsmiddelen ingezet die weliswaar minder effectief zouden zijn maar ook minder schadelijk voor andere dieren.

Muizen zijn al maanden een plaag in het oosten van Australië. De lokale bevolking wordt er gek van, zo is op diverse video’s te zien. Het krioelt op sommige boerderijen letterlijk van de muizen. Veel boeren zijn wanhopig want de muizen hebben diverse gewassen en graan verwoest. Een noodfonds heeft al een miljoen dollar beschikbaar gesteld voor hulp. Een boerderij brandde deze week af doordat muizen voor kortsluiting hadden gezorgd. Verzekeraars dekken veel muizenschade overigens niet omdat dat ‘over het algemeen wordt gezien als iets waar een huiseigenaar zelf wat aan kan doen’, aldus een woordvoerder van een grote verzekeraar op de Australische televisie.



Veel Australische boeren hadden al zwaar te lijden door jaren van droogte, branden en overstromingen. De muizen zijn niet minder vernietigend. In enorme aantallen richten ze schade aan aan huizen, supermarkten, scholen en machines. Op veel plaatsen wordt geklaagd over de stank van muizenurine en van dode dieren. Volgens lokale media rennen muizen over slapende mensen heen en zijn kinderen gebeten.

Gevangenen

Gisteren moest een gevangenis worden ontruimd omdat de veiligheid van gedetineerden en gevangenispersoneel op het spel stond. 420 gevangenen in het Wellington Correctional Centre in de staat New South Wales moesten tijdelijk verhuizen vanwege ‘essentiële herstelwerkzaamheden’. De muizen hebben zich een weg gevreten door systeemplafonds en ook door kabels waardoor automatische gevangenisdeuren plots kunnen opengaan. ,,De gezondheid, veiligheid en het welzijn van het personeel en de gevangenen is onze eerste prioriteit, dus het is belangrijk dat we nu handelen”, aldus een woordvoerder van de gevangenis in de Australische media.

Het is niet de eerste keer dat Australië wordt getroffen door zo’n muizenplaag. Om de tien jaar is het raak. Maar deze keer zijn het er heel erg veel. Sommige boeren vangen er in één nacht soms wel 1000. Eerder dit jaar meldden ziekenhuizen in New South Wales besmettingen met een virus dat bekend staat als LCMV of lymfatische choriomeningitis. Het zou worden verspreid door de vele muizen. Symptomen van de ziekte zijn koorts, lichamelijke pijn en braken. Volgens het Australische RIVM zijn er risico’s voor mensen die door muizen worden gebeten of worden blootgesteld aan uitwerpselen van de knagers.

Bekijk hieronder beelden van de muizenplaag.