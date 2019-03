Australië rouwt om moord op stokoude krokodil

Pas eind 2021 duidelijk wie wordt aange­klaagd voor Grenfell-ramp

2:53 Pas aan het eind van 2021 wordt duidelijk wie wordt aangeklaagd voor de rampzalige brand in de Londense Grenfell Tower in 2017. Bij die brand in het flatgebouw van 24 verdiepingen met sociale huurwoningen in de Britse hoofdstad vielen 71 doden en raakten 77 mensen gewond.