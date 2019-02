Australië stuurt laatste vier kinderen van omstreden asieleiland Nauru naar VS

Australië bereidt zich voor om de laatste vier overgebleven asielkinderen van het eiland Nauru naar de Verenigde Staten over te vliegen, samen met hun families. Volgens afspraken die nog met de regering van Barack Obama zijn gemaakt, zullen ze daar gevestigd worden, zegt de regering in Canberra vandaag.

Op het hoogtepunt, in augustus 2014, zaten ongeveer 220 kinderen in de gesloten Australische asielcentra op de eilandjes Nauru en Manus in de Stille Oceaan. Onder druk van een grote protestcampagne in Australië, ‘Kids off Nauru’, begon de conservatieve regering in Canberra vorig jaar alle kinderen te evacueren. Volgens premier Scott Morrison, die in augustus aan de macht kwam toen er nog 109 kinderen verbleven op Nauru, heeft Australië ondanks de strenge grensbeveiliging altijd gehandeld ‘uit mededogen met de kinderen’.

Stroomversnelling

Toch leek de evacuatie van kinderen in Nauru pas echt in een stroomversnelling te komen nadat de conservatieve partij in november vorig jaar een cruciale zetel had verloren in het parlement aan een onafhankelijke kandidaat, Kerryn Phelps. Het weghalen van kinderen in Nauru was een speerpunt van de campagne van Phelps, zelf een arts.

De regering van Barack Obama beloofde in 2016 maximaal 1250 vluchtelingen van de Australische eiland op te nemen. In februari 2017 twitterde de huidige president Donald Trump daarover dat hij dat een ‘stomme regeling’ vond. In een telefoongesprek met de toenmalige premier Malcolm zou hij hebben gezegd dat het land misschien wel de volgende ‘bommenleggers van Boston’ naar de VS probeerde te exporteren.

De huidige Australische premier Morrison haalde zondag nog maar eens uit naar oppositiepartij Labor, omdat die in 2012 startte met het plaatsen van de kinderen in de detentiecentra op de eilanden Nauru en Manus. Morrison, in het recente verleden minister van Immigratie, is echter zelf verantwoordelijk geweest voor de detentie van vluchtelingen en andere migranten die Australië bereikten per boot. Eerst gebeurde dat in gesloten centra, maar na verloop van tijd kregen de asielzoekers meer bewegingsvrijheid, al mochten ze de kleine eilanden niet verlaten.