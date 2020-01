Australië trekt 76 miljoen dollar uit om toerisme te stimuleren na bosbranden

Mysterieu­ze Nederlan­der mogelijk nieuwe spil in Oekraïne-affaire Trump

3:03 Een Nederlander lijkt ineens een belangrijke rol te spelen in de Oekraïne-affaire die leidde tot de impeachment-procedure tegen president Donald Trump. Het gaat om ene Anthony de Caluwe, die Marie Yovanovitch zou hebben bespioneerd toen ze nog ambassadeur van de VS was in Oekraïne. Zelf spreekt hij van een grap.