Australië trekt financiële steun duizenden asielzoekers in

Tot wel 7.000 asielzoekers in Australië raken mogelijk de overheidssteun kwijt die betaalt voor onder meer voedsel en onderdak. Onder hen vallen ook studenten en mensen die al meer dan vijf jaar in Australië wachten op een uitspraak in hun asielzaak.