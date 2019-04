Australië verklaart wilde katten de oorlog en dropt giftige worstjes

De regering wil de wilde katten doden omdat ze volgens haar in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het uitsterven van minstens 27 zoogdieren in Australië sinds de introductie van de katten in het land door Europeanen, mogelijk in de achttiende eeuw. Wilde katten doden dagelijks alleen al meer dan een miljoen vogels in Australië, zo bleek eind 2017 uit onderzoek.