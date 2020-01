Australiërs massaal op de loop voor dreigende vuurzee: Nederland geeft vooral om koala's

video Nederland­se auto slaat over de kop op Belgische snelweg, overleden inzitten­den pas uren later ontdekt

13:09 Een Nederlandse auto is gisteravond op de A12 in het Antwerpse havendorp Zandvliet over de kop geslagen en in de berm onder een brug terechtgekomen. De twee inzittenden overleefden de klap niet. Omdat het pikdonker was werd het ongeval pas vanochtend opgemerkt door een vrachtwagenchauffeur.