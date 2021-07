Australisch Great Barrier Reef komt nog niet op lijst van bedreigd werelderfgoed

Unesco wil Great Barrier Reef stempel ‘in gevaar’ geven, Australië noemt dat politieke bemoeienis

22 juni VN-organisatie Unesco is van mening dat het Australische Great Barrief Reef binnenkort op een lijst moet staan van Werelderfgoed dat ‘in gevaar’ is door schade die is veroorzaakt door klimaatverandering. Australië beschuldigt Unesco in een reactie van politieke bemoeienis.